Düsseldorf’ta gerçekleştirilecek olan Tube and Wire 2020 Covid-19 nedeniyle iptal edildi

Cuma, 30 Ekim 2020 15:59:04 (GMT+3) | Brescia

Kablo, metal tel ve boru üretimi ile işleme endüstrileri için gerçekleştirilen Tube and Wire 2020 uluslararası ticaret fuarı, Covid-19 salgının kötüye gitmesi nedeniyle iptal edildi. Fuarın tarihi Mart’tan Aralık’a ertelendi, ancak bu iki yılda bir gerçekleştirilen bir etkinlik olduğu için 2022’ye kadar yapılmamış olacak.

Messe Düsseldorf GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Wolfram Diener, “Ticaret fuarları Kasım sonuna kadar gerçekleştirilemez. Bu da demek oluyor ki, bu yıl yüz yüze gerçekleştirilecek son etkinlik Düsseldorf’da olmayacak. Almanya ve diğer komşu Avrupa ülkelerinde salgının kötüye gitmesi nedeniyle, durum tamamıyla yeniden değerlendirildi. Bu şartlar altında ve düzenleyiciler ile katılımcıların sayısının ölçülemeyecek kadar yüksek olması nedeniyle, söz konusu ticari fuarı iptal etme kararı aldık,” şeklinde konuştu.