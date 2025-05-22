Dünya ham çelik üretimi Nisan’da %0,3 yükseldi

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin bu yılın Nisan ayında yıllık %0,3 düşüşle 155,7 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın Ocak-Nisan döneminde dünya ham çelik üretimi %0,4 düşüşle 624,4 milyon mt seviyesine geriledi.

Nisan ayında Asya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,1 artışla 115 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yatay seyir izleyerek 86 milyon mt; Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %6,4 düşüşle 6,6 milyon mt; Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %5,6 artışla 12,9 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %2,5 düşüşle 5 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Nisan ayında yıllık %2,6 düşüşle 11,1 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %10,1 düşüşle 3 milyon mt oldu.

Türkiye söz konusu ayda yıllık %7 artışla 3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. BDT’nin ham çelik üretimi yıllık %4,4 düşerek 6,9 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %5,1 düşüşle 5,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %0,2 düşüşle 9 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,3 düşüşle 6,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2024 yılının Nisan ayına kıyasla %2,4 düşüşle 3,3 milyon mt seviyesinde olurken, Brezilya yıllık %3,1 düşüşle 2,6 milyon mt ham çelik üretti.

Nisan ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %6,3 artışla 1,9 milyon seviyesine çıktı. Orta Doğu ise yıllık %2,2 artışla 5,2 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.