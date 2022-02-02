Duferco’nun yeni profil haddehanesi 2023 yılında faaliyete başlayacak

Çarşamba, 02 Şubat 2022 16:24:09 (GMT+3) | Brescia

Duferco Italia Holding Başkanı Antonio Gozzi tarafından yapılan açıklamada, şirketin Brescia’daki yeni profil haddehanesinin 2023 yılının Ocak ayında faaliyete başlamasının beklendiği belirtildi.

Gozzi, “Çalışmalar planladığımız şekilde ilerliyor. Şu an ön ısıtma fırınının temelini atıyoruz. Avrupa’nın en verimlisi olacak yeni haddehanemizde tamamen yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak üzere enerji anlaşması imzaladık,” şeklinde konuştu.

Söz konusu haddehaneyle birlikte Duferco Travi e Profilati’nin uzun mamul üretimi yıllık 1,5 milyon mt seviyesine ulaşacak. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, yeni haddehaneye yapılan yatırım 180 milyon € seviyesinde yer alacak.