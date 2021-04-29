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Duferco İtalya’da yeni profil tesisinin yapımı için 72 milyon € kredi aldı

Perşembe, 29 Nisan 2021 17:23:28 (GMT+3)   |   Brescia
       

Unicredit ve Alman DZ Bank, Almanya İhracat Kredisi Ajansı Euler Hermes’in de desteğiyle Duferco’ya 72 milyon € kredi verdiği belirtildi. Bu miktar, İtalya, Brescia, San Zeno Naviglio’daki yeni profil haddehanesinin inşaatı için kullanılacak. Tesis, şirketin son teknoloji üretim süreçlerini kullanmasına olanak tanıyacak.

11 yıl vadeli kredi, üretim hattının Alman tesis ekipman tedarikçisi SMS Group’tan alımı ve kurulumu için kullanılacak. İtalyan profil piyasasının %40’ına sahip olan Duferco, üretim kapasitesini 650.000 mt’a çıkartacak yeni tesis, bölgede doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacak.

Duferco Travi e Profilati CEO’su Augusto Gozzi, “San Zeno Naviglio çelik tesisine entegre olan yeni SBM haddehanesi tamamen yenilenebilir enerji ile çalışacak. 180 milyon € olan toplam yatırımla 150 civarı doğrudan istihdam ve bölge için sayısız fırsat yaratılacak,” şeklinde konuştu.

 


Etiketler: çelik üretimi  yatırım  İtalya  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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