DTÖ Türkiye’nin şikayetini kabul etti ancak AB koruma önlemlerinin iptal edilmesine yönelik öneride bulunmadı

Perşembe, 05 Mayıs 2022 16:56:36 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Türkiye’nin AB koruma önlemlerine ilişkin şikayetiyle ilgili incelemesini tamamladığını açıkladı. DTÖ AB’den koruma önlemlerini Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’na (GATT) uygun olarak yeniden düzenlemesini istedi.

16 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye bir panel kurulmasını talep etmiş ve bu talep üzerine 28 Ağustos 2020 tarihinde bir panel kurulmuştu.

Panelde Türkiye, Avrupa Komisyonu’nun ithalattaki artışın öngörülemeyen gelişmeler sonucunda gerçekleştiğini bildirmediği ve komisyonun belirlediği ciddi zarar tehdidinin gerçek bulgulara dayanmadığı gerekçesiyle AB’nin nihai koruma önlemlerinin GATT ve Koruma Önlemleri Anlaşması ile tutarsız olduğunu kanıtladı. Ancak Türkiye önlemlerin anlaşmaların bazı maddelerle olan tutarsızlığını kanıtlayamadı.

Ayrıca Türkiye DTÖ’den AB’nin söz konusu koruma önlemlerinin iptal edilmesini önermesini istedi, ancak DTÖ böyle bir öneride bulunmayı reddetti.