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DRI d’Italia İtalyan elektrik ark ocaklı üreticilere DRI tedariki için anlaşma imzaladı

Pazartesi, 23 Ocak 2023 13:53:04 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalyan elektrik ark ocaklı çelik üreticileri birliği CEIP Scarl Başkanı Giancarlo Quaranta ve devlete bağlı Invitalia’nın sahibi olduğu DRI d’Italia CEO’su Stefano Cao yerel çelik sektöründe karbonsuz üretime geçişi kolaylaştırmak için anlaşma imzaladı.

Bu sayede yerel çelik sektörünün yeşil dönüşümü ve AB’nin karbon salımını düşürme hedefleri doğrultusunda doğrudan indirgenmiş demir üretimi, pazarlaması ve satışına yönelik tesislerin inşasında iş birliği yapılması amaçlanıyor. Anlaşma kapsamında DRI d’Italia, CEIP üyesi üreticilere 2 milyon mt doğrudan indirgenmiş demir tedarik edebilecek ve bu sayede üreticilerin ithalatı kısmen de olsa ikame edilebilecek. Bununla birlikte çelik sektöründe hammaddelerin üretimi ve işlenmesi için yenilikçi teknolojik çözümler de araştırılacak.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği 

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