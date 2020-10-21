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Dillinger İngiltere merkezli deniz üstü rüzgar santraline kalın levha tedarik etti

Çarşamba, 21 Ekim 2020 17:31:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman levha üreticisi Dillinger Hütte, İngiltere merkezli Hornsea One deniz üstü rüzgar santraline 99.000 mt kalın levha tedarik ettiğini açıkladı. 30-90 mm kalınlığındaki levhalar, rüzgar türbinlerinin temel inşaatında kullanılacak.

Hornsea One, bir gigavattan fazla kapasiteye sahip ilk rüzgar santrali. Her yıl İngiltere’de bir milyondan fazla eve elektrik sağlamak için yeterli rüzgar enerjisi üretiyor.

Dillinger Yönetim Kurulu Başkanı Tim Hartmann, “Çelik, yenilenebilir enerjilerin sürdürülebilir bir şekilde üretilmesi için vazgeçilmez bir malzeme. Amacımız, son teknoloji ve sürdürülebilir yöntemlerle çelik üretmek ve bu şekilde enerji dönüşümüne katkıda bulunmak,” dedi.


Etiketler: levha  Avrupa  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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