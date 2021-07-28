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Dev Mineração 10 milyon $ değerinde demir cevheri ihracatı yaptı

Çarşamba, 28 Temmuz 2021 15:41:11 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Cadence Minerals ve Indo Sino’nun sahibi olduğu Dev Mineração’nun, Brezilya’nın Amapa eyaletine bağlı Santana şehrinde yer alan tesisinden 10 milyon $ değerinde demir cevheri ihraç etmesine izin verildiği duyuruldu.

Cadence Minerals, Dev Mineração’nun dördüncü ve son demir cevheri sevkiyatını mahkeme izniyle yapmasını bekliyor.

Yapılan açıklamada, “%58 tenörlü demir cevheri sevkiyatları yaklaşık 10 milyon $ değerinde oldu. Şirket, ikinci mahkeme iznini yerine getirmek için sevkiyatlara başlayacak,” sözlerine yer verildi.

Cadence, demir cevheri satışlarından elde edilen kârın üretim çalışmalarında, sermayeye yönelik projelerde ve işletme sermayesinde kullanılacağını belirtti.


Etiketler: hammaddeler  Güney Amerika  madencilik  demir cevheri  Brezilya  |  benzer haberler »


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