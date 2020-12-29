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DCE ve SHFE başlıca ürünlerin vadeli işlemlerinde komisyon oranını geçici olarak artıracak

Salı, 29 Aralık 2020 15:07:15 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’de Dalian Emtia Borsası (DCE), 30 Aralık sonunda vadeli demir cevheri alımlarındaki komisyon oranını %11’den %12’ye çıkaracağını açıkladı. Ancak, I2105 için söz konusu oranı %15’te tutarken, demir cevheri fiyatlarındaki günlük dalgalanma limitini de %10 oranında tutacak.

DCE ayrıca, kok ile koklaşabilir taş kömüründeki komisyon oranını %9’dan %11’e yükselteceğini ve söz konusu ürünlerin fiyatlarındaki günlük dalgalanma limitini sırasıyla %8 ve %11 olarak düzenleyeceğini belirtti.

Aynı zamanda, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) da 30 Aralık sonunda inşaat demiri, filmaşin, sıcak sac ve paslanmaz çelik fiyatlarının komisyon oranını %7’den %9’a çıkartacağını ve söz konusu ürünlerin fiyatlarındaki günlük dalgalanma limitini de %5’ten %7’ye yükselteceğini açıkladı.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  ticaret  |  benzer haberler »


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