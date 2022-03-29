DCE vadeli demir cevheri kontratları için spekülatif işlem marjını revize etti

Salı, 29 Mart 2022 11:26:41 (GMT+3) | Şanghay

Dalian Emtia Borsası (DCE) tarafından yapılan açıklamada, vadeli demir cevheri kontratları (I2205 ve I2209) için spekülatif işlem marjının 30 Mart tarihinde yapılacak ödemelerde geçerli olmak üzere %12’den %15’e çıkarılacağını ve riskten korunma marjının ise değişiklik göstermeyerek %10 seviyesinde yer alacağını duyurdu.

Öte yandan DCE, I2209 kontratlarından kesilen komisyon oranını gün içinde yapılacak işlemler için %0,01’den %0,04’e ve gün içinde yapılmayacak işlemler için %0,01’den %0,02’ye yükseltecek.