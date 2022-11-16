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Daqin demir yolunun navlun hacmi Ocak-Ekim döneminde 337,83 milyon mt oldu

Çarşamba, 16 Kasım 2022 11:52:03 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Daqin Railway Co., Ltd. tarafından yapılan açıklamaya göre, özellikle kömür taşımacılığında kullanılan Daqin demir yolu navlun hacmi bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %1,59 düşüşle 337,83 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Ekim ayında ise, Daqin demir yolu navlun hacmi yıllık %43,12 düşüşle 18,69 milyon mt oldu.

Shanxi eyaletinde ciddi şekilde yayılan Covid-19 salgını Daqin demir yolunda taşımacılığı olumsuz etkiledi.

Ayrıca Çin Limanlar Birliği’ne göre, son zamanlarda kömür üretimi ve taşımacılığı salgından olumsuz etkilendi, bu da limanlara gelen kömür hacminin azalmasına yol açtı ve bu nedenle kömür fiyatları geriledi. 31 Ekim itibarıyla, başlıca iki liman olan Qinhuangdao ve Huangye limanlarındaki toplam kömür stoku yıllık %14,5 ve 20 Ekim’e kıyasla %3,13 düşüş gösterdi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Navlun 

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