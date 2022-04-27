Danieli’ye bağlı ABS İtalya ve Hırvatistan’da toplam 600 milyon € yatırım yapacak

Çarşamba, 27 Nisan 2022 15:02:08 (GMT+3) | Brescia

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’nin çelik birimi Acciaierie Bertoli Safau (ABS), yönetim kurulunun İtalya ve Hırvatistan’da 600 milyon € yatırım yapılmasına onay verdiğini açıkladı. Bu kapsamda Cargnacco’daki (Udine) genel merkezleri için 400 milyon €’luk bir yatırım programı onaylandı ve buraya yeni bir elektrik ark ocağı ile yapay zekayla yönetilen Danieli DigiMelter (dijital eritme sistemi) kurulacak. Açıklamaya göre yatırım, çevreye zararı açısından “karbon nötr” olacak.

Danieli DigiMelter, grubun çelik sanayi tarihinde bir kilometre taşı olduğunu ve geleneksel elektrik ark ocaklarının yerini aldığını söyledi. ABS’nin Udine, Cargnacco’daki tesisi Avrupa’da depoların çatılarına yerleştirilen yaklaşık 160.000 metrekarelik güneş paneli sayesinde füzyon için güneş enerjisi kullanan ilk tesis olacak. Öte yandan bu yılın Mayıs ayında mineral öğütme işleminde kullanılan yüksek kalite bilyeler için bir hat devreye alınacak. ABS, söz konusu tesisin kendi türünde dünyadaki en yaratıcı ve rekabetçi tesis olacağını belirtti.

Grup aynı zamanda Hırvatistan, Sisak bölgesindeki üretimini artırmak için bir fizibilite çalışması başlattı. Burada yaklaşık 200 milyon € yatırımla yeni bir haddehane kurulacak. Şirkete göre hedef, yılda 2,5 milyon ton kaliteli çeliği çevresel olarak sürdürülebilir şekilde üretmek.