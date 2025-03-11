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Danieli ve Newcleo nükleer enerjiyle yeşil çelik üretmek için iş birliği yapıyor

Salı, 11 Mart 2025 14:41:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli nükleer enerji şirketi Newcleo ve İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Newcleo’nun Kurşun Soğutmalı Hızlı Reaktör (LFR) teknolojisini Danieli’nin yeşil çelik üretim teknolojisine entegre etmek üzere araştırmalar yapmak için mutabakat anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, yeşil çelik üretimini nükleer enerji kullanımıyla birleştirmek üzere atılan önemli bir adım.

Anlaşma, nükleer enerjiden sağlanan elektrik ve ısı yoluyla çelik üretimini karbondan arındırmak için temel oluşturuyor. LFR teknolojisinin elektrik ve yüksek sıcaklıktaki termal enerjiyi birleştirme kapasitesi sayesinde, Danieli Digimelter teknolojisi ve Energiron doğrudan indirgeme tesislerine enerji sağlamak üzere yeşil hidrojen üretimi gibi yeşil çelik üretim süreçleri geliştirilecek.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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