Danieli, Pittini'nin Acciaierie di Verona tesisini geliştirecek

Cuma, 20 Kasım 2020 14:24:39 (GMT+3) | Brescia

İtalya merkezli tesis inşaatçısı Danieli, İtalyan çelik üreticisi Pittini Group’tan Verona şehrindeki bağlı kuruluşu Acciaierie di Verona’nın tesisini geliştirmesi için teklif aldı. Tesis, yılda 750.000 mt 5,5 ila 25 mm ölçülerinde düz filmaşin ve 6 ila 18 mm ölçülerinde, saniyede 100 metre haddeleme hızında inşaat demiri üretiyor.

2018 yılında Danieli tarafından tedariki sağlatılan ve başlatılan ve yeni döküm ünitesi, tav fırını ile tam haddeleme birimlerinden oluşan tesis, kütük sıcaklığından faydalanmak ve tav enerjisinden tasarruf etmek adına sıcak kütük besleme için geliştirilecek. Bu yatırım, üretim maliyetini düşürecek ve aynı zamanda karbon salınımını azaltacak.

Proje, sıcak-yükleme işlemi için yürüyen tabanlı fırının L2 ısı kontrol sistemini de geliştirecek olan Danieli Centro Combustion tarafından gerçekleştirilecek.

Bu yılın Ekim ayında Acciaierie di Verona, sürdürülebilir ekonomik gelişim amacıyla çevreye verilen etkiyi kontrol etmeye dair planlar geliştirmesine imkan tanıyan EMAS ruhsatını aldı. Söz konusu standart için gerekli olan çevre yönetim sistemini almak için, çevreye verilen etkiye dair bilgileri ve önemli verileri içeren Çevre Bildirisi’nin yayımlanması ve bildirinin düzenli aralıklarla güncellenmesi gerekiyor.