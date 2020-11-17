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Habaş filmaşin hattı sipariş etti

Salı, 17 Kasım 2020 12:28:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Türkiye merkezli Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.’nin (Habaş) Aliağa çelik üretim tesisi için teknolojik paketlerin yanı sıra yeni filmaşin hattı ve slab döküm ünitesi için elektrik ile otomasyon sistemleri tedarik edeceğini açıkladı.

Yeni filmaşin hattı, düşük ve orta karbonlu çelik, kaynak teli, yüksek karbonlu çelik, ön gerilmeli beton çelik tel ve inşaat demiri dahil olmak üzere çeşitli çelik kaliteleri üretecek. Hattın 2021 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Yakın zamanda şirketin mevcut slab döküm ünitesinin otomasyon sisteminin yenilenmesini tamamlayan Danieli Automation, şirketin yeni çift bantlı slab döküm ünitesi için Seviye 1 otomasyon ve Seviye 2 işlem kontrol sistemleri tedarik edecek. Üretilen slablar, 1000-2100 mm genişliğinde ve 220-225 mm kalınlığında olacak. Döküm ünitesi 2021 yılının dördüncü çeyreğinde devreye alınacak.


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