Daniel Gross: Resesyon endişeleri AB ülkeleriyle sınırlı değil

Pazartesi, 10 Ekim 2022 15:36:43 (GMT+3) | San Diego

Avrupa Politika Araştırma Merkezi (CEPS) Yönetim Kurulu üyesi Daniel Gross, 9-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen SteelOrbis 2022 Sonbahar Konferansı & 87. IREPAS Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında, Ukrayna’daki savaşın Avrupa ekonomisinin görünümünü olumsuz etkilemeye devam edeceğini belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’daki dört bölgeyi kendi topraklarına katmasının ardından iki ülke arasında anlaşmaya varılma ihtimalinin zor olmasına rağmen taraflar arasında ezici bir avantaj bulunmadığını söyleyen Gross, aylar süren çatışmanın var oluş savaşına dönüştüğünü dile getirdi.

Gross, küresel mali destek anlamında ise Ukrayna’nın galip konumda olduğunu ifade ederek, “Rusya doğal gaz kartını zaten oynadı. Şu an tek yapabileceği yüksek doğal gaz fiyatlarının AB’deki dayanışmayı zayıflatmasını beklemek,” dedi ve Avrupa’daki yüksek doğal gaz fiyatlarının etkisinin Ukrayna’ya başlıca askeri ve mali destek sağlayan ABD’de hissedilmediğini ekledi.

Devam eden savaşın AB’ye etkilerine değinen Gross, bölgede genel olarak enerji maliyetlerinin ve bunun nihai mamul fiyatları üzerindeki etkisinin Avrupa ülkeleri arasında paylaşıldığını ifade etti.

Gross, “Avrupa’da rekor seviyedeki doğal gaz ve elektrik fiyatları nedeniyle endüstriyel resesyon yaşanması oldukça muhtemel, ancak fiyatların düşmesi resesyon ihtimalini azalttı,” dedi ve resesyon endişelerinin AB ülkeleriyle sınırlı olmadığını söyledi.

Gross, “Çin ekonomisi de ‘sıfır Covid-19 vakası’ politikalarının etkisi ve yatırımlardan elde edilen kârın azalması nedeniyle yavaşlıyor. Öte yandan, ABD artan elektrik fiyatlarından daha az etkilenirken, hükümetin geçen yıl sağladığı olağandışı teşvik politikaları nedeniyle planlanandan fazla harcama yapmış durumda. Yüksek elektrik fiyatları Avrupa’da şok etkisi yarattı ve ülkelere göre farklılık gösterirken, kış hafif geçerse ve spot fiyatlar yeniden artmazsa kontrol edilebilir,” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’daki savaşın daha da kötüye gittiğini ve Avrupa ekonomisindeki toparlanmanın yüksek elektrik fiyatları nedeniyle durduğunu belirten Gross, söz konusu faktörler nedeniyle yaşanacak herhangi bir resesyonun sanayiyi etileyeceğini ve geçici olacağını düşünüyor.