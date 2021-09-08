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Dalian Emtia Borsası sert fiyat artışlarını kontrol altına almak amacıyla vadeli kok ve koklaşabilir taş kömürü kontratlarının komisyonunu artıracak

Çarşamba, 08 Eylül 2021 14:12:51 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Dalian Emtia Borsası tarafından yapılan açıklamada, 2110, 2111 ve 2112 kontratları dahil olmak üzere vadeli kok ve koklaşabilir taş kömürü kontratlarından kesilen komisyon oranını revize edeceğini bildirdi.

Buna göre, yarın itibarıyla, vadeli kok ve koklaşabilir taş kömürü işlem hacmi ücretini %0,01’den %0,06’ya; ana kok ve koklaşabilir taş kömürü işlem hacmi ücretini ise %0,03’ten %0,06’ya çıkarılacak.

Tek koklaşabilir taş kömürü kontratı 60 mt’u ve tek kok kontratı ise 100 mt’u kapsıyor.

Söz konusu hamleyle birlikte, yakın zaman önce, sert fiyat artışına neden olan spekülatif işlemlerin kontrol altına alınması amaçlanıyor. Dün itibarıyla, Ocak ayı vadeli kok kontratı 248 RMB/mt veya %7,6 artışla 3.655,5 RMB/mt seviyesine çıkmıştı. Bugün itibarıyla ise 30 RMB/mt veya %0,8 artış kaydedildi.


Etiketler: koklaşabilir taş kömürü  Çin  hammaddeler  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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