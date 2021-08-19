﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Dalian Emtia Borsası ana kok kontratı için spekülatif işlem marjını artıracak

Perşembe, 19 Ağustos 2021 15:08:36 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Dalian Emtia Borsası tarafından yapılan açıklamada, ana kok kontratı (J2019) için spekülatif işlem marjının, 20 Ağustos’ta yapılacak ödemelerde geçerli olmak üzere %15’ten %20’ye çıkarılacağını, riskten korunma ve günlük fiyat marjlarının değişim göstermeyerek %8 seviyesinde yer almaya devam edeceğini duyurdu.

Söz konusu hamleyle birlikte, ana kok kontratı için spekülatif işlemlerin kontrol altına alınması amaçlanıyor.

Dün itibarıyla, ana kok kontratı (J2019), bir önceki işlem gününe kıyasla %2,01 düşüş kaydetti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, 13 Ağustos tarihinde, Tangshan’daki kok fiyatları, 6 Ağustos tarihine kıyasla 120 RMB/mt (18,5$/mt) artarak 2.840 RMB/mt (438$/mt) depo çıkışı seviyesinde yer almaya başlamıştı.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

20  Ağu

Angang Group Benxi’yi devralarak Çin’in en büyük ikinci çelik üreticisi oldu
20  Ağu

Çin’in sıcak sac üretimi Temmuz ayında düşüşe geçti
20  Ağu

Çin’in demir cevheri üretimi piyasanın zayıflaması nedeniyle Temmuz ayında aylık %9 düştü
16  Ağu

Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Temmuz döneminde %9,2 arttı
13  Ağu

Çin’in gemi üretimi Ocak-Temmuz döneminde %20,7 arttı