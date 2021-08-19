Dalian Emtia Borsası ana kok kontratı için spekülatif işlem marjını artıracak

Perşembe, 19 Ağustos 2021 15:08:36 (GMT+3) | Şanghay

Dalian Emtia Borsası tarafından yapılan açıklamada, ana kok kontratı (J2019) için spekülatif işlem marjının, 20 Ağustos’ta yapılacak ödemelerde geçerli olmak üzere %15’ten %20’ye çıkarılacağını, riskten korunma ve günlük fiyat marjlarının değişim göstermeyerek %8 seviyesinde yer almaya devam edeceğini duyurdu.

Söz konusu hamleyle birlikte, ana kok kontratı için spekülatif işlemlerin kontrol altına alınması amaçlanıyor.

Dün itibarıyla, ana kok kontratı (J2019), bir önceki işlem gününe kıyasla %2,01 düşüş kaydetti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, 13 Ağustos tarihinde, Tangshan’daki kok fiyatları, 6 Ağustos tarihine kıyasla 120 RMB/mt (18,5$/mt) artarak 2.840 RMB/mt (438$/mt) depo çıkışı seviyesinde yer almaya başlamıştı.