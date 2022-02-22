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Daimler India otomotiv geri dönüşüm firmasıyla iş birliğine gitti

Salı, 22 Şubat 2022 11:05:11 (GMT+3)   |   Kalküta
       

BharatBenz kamyonlarının üreticisi Daimler India Commercial Vehicles’ın (DCIV) otomobil üreticisi Mahindra & Mahindra ve e-ticaret hizmet sağlayıcısı MSTC Limited’in ortak girişimi geri dönüşüm firması CERO ile iş birliğine gittiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Söz konusu iş birliği sayesinde Daimler India’nın müşterilerine ömrünü tamamlamış ticari araçlarını hurdaya çıkarabilmeleri adına sorunsuz bir hizmet verilebilecek,” sözlerine yer verildi.

DCIV İdari Yöneticisi ve CEO’su Satyakam Arya ise konuya ilişkin, “Araç sahipleri ayrıca hurdaya çıkan araçlarını yeni üretim BharatBenz kamyonlarıyla değiştirme imkanına sahip olacak. Hurda teşviki karbon ayak izini düşürmek ve eskimiş, hava kirliliğine neden olan araçların trafikten çekilmesini sağlamak adına oldukça önemli bir adım,” şeklinde konuştu.


Etiketler: otomotiv  Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »

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