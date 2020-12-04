CSN ve Usiminas çelik fiyatlarını %10,2-12 artırdı

Cuma, 04 Aralık 2020 09:47:04 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya merkezli çelik üreticileri Companhia Siderurgica Nacional (CSN) ve yassı mamul üreticisi Usiminas Aralık ayı için çelik fiyatlarını artıracak.

CSN’in de çelik fiyatlarını artıracağı, yerel piyasada yassı mamul fiyatlarının dış piyasalara verilen fiyatlara kıyasla daha ucuz olması nedeniyle Usiminas’ın çelik fiyatlarını artıracağına işaret etmesinin ardından öğrenildi.

CSN Ticari Direktörü Luiz Fernando Martinez, şirketin çelik fiyatlarını 1 Aralık’tan itibaren geçerli olmak üzere “%12’ye kadar” artırdığını söyledi. CSN söz konusu artışı yüksek üretim ve demir cevheri maliyetlerine bağladı.

Buna ek olarak, yassı mamul distribütörleri birliği Inda Başkanı Carlos Loureiro, Usiminas’ın yassı mamul fiyatlarını 5 Aralık’tan itibaren geçerli olmak üzere %10,2 artırdığını belirtti.