CSN Mineração sermaye harcamalarının 2022-2026 yılında 2,1 milyar $’a çıkmasını bekliyor

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) demir cevheri birimi CSN Mineração’nun, kapasite artırım projelerine yönelik sermaye harcamalarının, 2022-2026 yılları arasında, 12 milyar BRL (2,1 milyar $) seviyesinde yer almasını beklediğini bildirdi.
Ayrıca, bu yıla yönelik sermaye harcamalarının 560 milyon BRL (101,1 milyon $) seviyesinde yer almasını bekleyen CSN Mineração, demir cevheri üretiminin ve şirket dışı alımlarının, bu yıl içerisinde, 36-37 milyon mt ve önümüzdeki yıl 39-41 milyon mt seviyelerine çıkmasını beklediğini de ekledi.