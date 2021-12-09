CSN Mineração sermaye harcamalarının 2022-2026 yılında 2,1 milyar $’a çıkmasını bekliyor

Perşembe, 09 Aralık 2021 09:40:13 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) demir cevheri birimi CSN Mineração’nun, kapasite artırım projelerine yönelik sermaye harcamalarının, 2022-2026 yılları arasında, 12 milyar BRL (2,1 milyar $) seviyesinde yer almasını beklediğini bildirdi.

Ayrıca, bu yıla yönelik sermaye harcamalarının 560 milyon BRL (101,1 milyon $) seviyesinde yer almasını bekleyen CSN Mineração, demir cevheri üretiminin ve şirket dışı alımlarının, bu yıl içerisinde, 36-37 milyon mt ve önümüzdeki yıl 39-41 milyon mt seviyelerine çıkmasını beklediğini de ekledi.