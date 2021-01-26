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CSN madencilik biriminin halka arzıyla 1,2 milyar $ kazanç elde edebilir

Salı, 26 Ocak 2021 10:29:36 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN) madencilik birimini halka arz ederek 7 milyar BRL (1,2 milyar $) elde edebilir. Reuters tarafından yapılan habere göre, şirket yakın zaman önce halka arz projesini açıklamıştı.

Hisseler gruplar halinde teklif edilecek. CSN ilk gruptan 3,7 milyar BRL (676,7 milyon $) kazanç sağlayabilir. CSN ilk hisse grubunun satışından elde edeceği geliri borçlarını azaltmak için kullanmayı planlıyor. Şirket bir süredir borcunu azaltıyor ve hayati olmayan varlıklarını elden çıkarıyor.

CSN madencilik hisselerinin fiyatını 11 Şubat’ta belirleyecek ve 17 Şubat’ta da hisselerin satışına başlayacak. 1,2 milyar $ değerindeki tahmin, CSN’in tüm stoklarını en yüksek fiyattan satması halinde elde edilen fiyat.


Etiketler: madencilik  Güney Amerika  Brezilya  Companhia Siderurgica Nacional (CSN)  |  benzer haberler »


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