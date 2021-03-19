CSC Ocak-Şubat döneminde faaliyet gelirinde artış açıkladı

Cuma, 19 Mart 2021 09:57:28 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), bu yılın Şubat ayında karbon çelik satışlarının 736.343 mt seviyesinde yer alarak yerel satışların %63’ünü oluşturduğunu açıkladı. Yılın Ocak-Şubat döneminde ise, şirketin karbon çelik satışları 1,61 milyon mt seviyesinde kaydedildi ve yerel satışların %67’sini oluşturdu.

Şubat ayında CSC’nin faaliyet geliri aylık %2,3 düşüşle 30,11 milyar NTD (1,06 milyar $) olurken, faaliyet kârı Ocak ayında kaydedilen 3,23 milyar NTD kâra kıyasla 3,87 milyar NTD (135,81 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk iki ayında ise, CSC’nin faaliyet geliri yıllık %21,5 artışla 60,93 milyar NTD (2,14 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, şirket geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 1,68 milyar NTD zarara kıyasla 7,10 milyar NTD (249,44 milyon $) faaliyet kârı kaydetti.