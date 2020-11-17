CSC Ocak-Ekim döneminde faaliyet gelirinde düşüş açıkladı

Salı, 17 Kasım 2020 15:42:32 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), bu yılın Ekim ayında karbon çelik satışlarının 889.930 mt seviyesinde yer alarak yerel satışların %59’unu oluşturduğunu açıkladı. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise, şirketin karbon çelik satışları 8,39 milyon mt seviyesinde kaydedildi ve yerel satışların %67’sini oluşturdu.

Ekim ayında CSC’nin faaliyet geliri aylık %3,6 artışla 27,08 milyar NTD (948,83 milyon $) olurken, faaliyet kârı Eylül ayında kaydedilen 367,02 milyon NTD kâra kıyasla 1,39 milyar NTD (48,95 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, CSC’nin faaliyet geliri yıllık %18 düşüşle 254,26 milyar NTD (8,91 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, şirket geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 13,87 milyar NTD net kâra kıyasla 2,17 milyar NTD (76,16 milyon $) faaliyet zararı kaydetti.