Crisil: Salgın Haziran ayında zirve yaparsa Hindistan’ın ekonomik büyümesi %8,2’ye gerileyebilir

Salı, 11 Mayıs 2021 13:42:20 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Crisil tarafından hazırlanan rapora göre, Hindistan’da salgının ikinci dalgası Haziran ayı civarında zirve yaparsa, ülkenin 2021-22 mali yılı gayrisafi yurt içi hasıla büyümesi %8,2’ye düşebilir fakat söz konusu büyüme şimdilik %11 seviyesinde.

Söz konusu raporda, 2021-22 mali yılında gayrisafi yurt içi hasılanın %11 büyüyeceği öngörüsüne yönelik “ciddi bir düşüş riski oluştuğu” ifade edildi. Ülkede salgının ikinci dalgası Mayıs ayında zirve yaparsa Hindistan’ın gayri safi yurt içi hasıla büyümesi %9,8’e gerileyecek, fakat salgın Haziran sonu civarında zirve yaparsa söz konusu büyüme %8,2’ye düşecek.

Ancak Crisil’e göre, eğer Covid-19 vakaları ve karantina önlemleri Mayıs ortasına kadar zirveye çıkarsa, ülke ekonomisi bu yılın Eylül çeyreğinde salgın öncesi seviyelere dönebilir ve bu durumda da %11’lik büyüme tahmini gerçekleşebilir.

Söz konusu raporda, “Hindistan’da Covid-19 salgınının ikinci dalgasının bu kadar şiddetli olması beklenmiyordu ve bu durum ülkenin sağlık altyapısını olumsuz etkiledi. Böylece, karantina uygulaması ve kısıtlamalar kaçınılmaz hale geldi,” ifadelerine yer verildi.

Hindistan’ın gayrisafi yurt içi hasılası ve işgücünün yaklaşık %10’u vakalardaki artışlar nedeniyle oldukça hassas durumdayken, salgınla temas halinde olan sektörler de en savunmasız sektörler oldu. Öte yandan, kentlerden köylere göç de inşaat faaliyetlerini etkileyebilir.

Crisil, inşaatın yoğun işgücü gerektiren bir sektör olduğunu ve istihdam açısından takip edilecek başlıca sektörlerden biri olarak kalacağını belirtti. Ancak salgının ikinci dalgası istihdamı daha az etkileyebilir.