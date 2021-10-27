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Crisil: Mikroçip sıkıntısı nedeniyle Hindistan’ın binek araç satışlarındaki artış %11-13’e gerileyecek

Çarşamba, 27 Ekim 2021 11:05:03 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Kredi derecelendirme kuruluşu Crisil tarafından yapılan açıklamada, Hindistan’ın binek araç satışlarının, 2021-2022 mali yılının sonunda, %11-13 artmasının beklendiği bildirildi.

Binek araç piyasasının %70’ini oluşturan başlıca üç otomobil üreticisinin analizleri doğrultusunda, ithal mikroçip sıkıntısının, binek araç satışlarındaki artış beklentisinin daha önce açıklanan %16-17 seviyesine kıyasla %11-13’e düşmesine yol açtığı belirlendi.

Otomotiv sektörünün stok yönetimi yapamaması, Çin’in yarı iletken ile mikroçip stoklaması ve pandeminin, küresel bileşen üreticilerini olumsuz etkilemesi sonucunda bileşen sıkıntısının ortaya çıktığı ifade edildi.

Ayrıca, söz konusu durumların, 2021-2022 mali yılında, otomotiv sektörünün büyümesini baskılayacağı ve yeni kapasitelerin devreye girmesinin 12-18 ay sürmesi nedeniyle mikroçip sıkıntısının önümüzdeki mali yılın ilk çeyreğine kadar devam edeceği eklendi.


Etiketler: Hint Yarımadası  otomotiv  Hindistan  |  benzer haberler »


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