Crisil: Maliyet enflasyonu nedeniyle Hindistan’da çelik fiyatları önümüzdeki aylarda daha da artacak

Perşembe, 21 Ekim 2021 11:01:31 (GMT+3) | Kalküta

Kredi derecelendirme kuruluşu Crisil, Hint çelik üreticilerinin, üç ayın üstüne fiyatlarını artırdığını ancak maliyet enflasyonu nedeniyle fiyatların, önümüzdeki birkaç ayda daha da artabileceğini belirtti.

Piyasa kaynakları, Avustralya çıkışlı termal kömürün FOB bazındaki fiyatlarının Nisan ayına kıyasla %150’den fazla yükseldiğini, ayrıca grafit, ferroalyaj, doğal gaz ve çinko gibi diğer girdilerin fiyatlarında da artışlar kaydedildiğini dile getirdi.

Yerel çelik fiyatlarının, ithal çelik satış fiyatlarına kıyasla %13-15 düşük seviyelerde yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda, küresel çelik fiyatlarındaki artışla birlikte yerel üreticilerin, maliyet enflasyonlarını karşılayabileceği bildirildi.

2021-22 mali yılında, büyük yerel çelik üreticilerinin AVFÖK marjlarının en az 400-500 baz puan artması bekleniyor.