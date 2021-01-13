Crisil: Hint çelik üreticileri fiyatlarını daha da artırma imkanına sahip

Çarşamba, 13 Ocak 2021 13:56:46 (GMT+3) | Kalküta

Araştırma ve değerlendirme kuruluşu Crisil tarafından çelik sektörüne yönelik yayımlanan rapora göre, Hindistan’da yerel çelik fiyatları hala müşteri teslim ithalat fiyatlarının ortalama %6-8 altında yer alıyor ve yerel üreticiler hala fiyatlarını küresel fiyatlarla uyumlu hale getirmek üzere artırma imkanına sahip.

Hindistan’da çelik fiyatları beklentilerin aksine Aralık çeyreği boyunca artış gösterdi. Bu artışın başlıca sebepleri, yüksek küresel fiyatlar, demir cevheri eksikliği nedeniyle yerel arzın kısıtlı olması ve talepte görülen sağlıklı büyüme oldu.

Yerel çelik üreticileri sıcak sac fiyatlarını Ağustos ayından beri birçok kez yükselterek toplamda %37 artırdı.

Crisil, “Çelik fiyatlarının 7.000-8.500 INR/mt (95-115$/mt) artışla birlikte Ocak-Mart çeyreğinde yüksek seviyelerde kalmasını bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Çelik talebindeki artışın mevcut çeyrekte devam edeceği ve büyümenin 2019-20 mali yılındaki düşük istatistiklerden dolayı destekleneceği belirtildi. Böylelikle mevcut mali yılda çelik talebinde görülen düşüşün, Crisil’in önceki öngörüsü olan %17-20’ye kıyasla %9-11 ile sınırlanması bekleniyor.

Crisil hammadde kısmındaysa, Odisha’da ihaleye çıkarılan 19 madenden yalnızca altı veya yedi tanesi yeniden faaliyete başlayabildiği için, Hindistan’ın demir cevheri arzının çelik üreticilerinin talebini karşılayamadığını belirtti.

Söz konusu maden ihalelerinin çoğu, kendi hammaddesini çıkartmak isteyen çelik üreticileri tarafından kazanıldı. Söz konusu 19 demir cevheri madeni önceden 65-70 milyon mt satış yapıyordu ve dolayısıyla birçok madenin yeniden faaliyete başlatılamamasının ardından yaşanan arz eksikliği, demir cevheri fiyatlarının 2020 yılının Mayıs-Haziran dönemine kıyasla iki katından fazla artmasına yol açtı. Ancak yerel demir cevheri fiyatları söz konusu artışa rağmen hala ithalat fiyatlarından yaklaşık %60-65 daha ucuz.