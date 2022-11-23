﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Crisil: Hindistan’ın ihracat vergisini kaldırmasıyla beklentiler toparlanacak

Çarşamba, 23 Kasım 2022 10:49:43 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Kredi derecelendirme kuruluşu Crisil, Hindistan hükümetinin çelik ve bazı hammaddelere getirdiği ihracat vergisini kaldırmasına bağlı olarak beklentilerin iyileşeceğini ancak yerel üreticilerin kârlılığının küresel talebin zayıf seyri nedeniyle kısa vadede artmayabileceğini belirtti.

Crisil tarafından yapılan açıklamada, “Uzun vadede devreye alınan ilave kapasitelerin ihracat piyasalarındaki rekabet gücü artacak. Küresel çelik talebi görünümü resesyon nedeniyle zayıf. Bu durum küresel fiyatların Hindistan’daki yerel fiyatların %5-7 altında yer almasından da anlaşılıyor. Şubat-Nisan döneminde, yani %15 oranındaki ihracat vergisi getirilmeden önce yerel ile ihracat fiyatları arasındaki fark %2-3 seviyesindeydi. Bu nedenle ihracat Orta Doğu ve Avrupa’da stratejik olarak pazar payı elde etmek dışında daha az kârlı hale geldi,” ifadelerine yer verildi.

Kuruluş, %45 oranındaki ihracat vergisinin kaldırılmasının yerel fiyatların küresel fiyatların %35-40 altında yer alması ve bu durumun ihracatı teşvik ederek girdi maliyetleri artacak olan yerel çelik üreticilerini etkileyecek olması bakımından en çok pelet üreticilerine yaramış olabileceğini ifade etti.

İhracat vergisinin kaldırılmasının uzun vadede devreye alınması planlanan 32-34 milyon mt’luk ilave üretim kapasitesinin küresel piyasadaki rekabet gücünü artırarak yerel üreticilerin kapasite kullanım oranları ile kârlılığını yükselteceği de eklendi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’da ithal hurda fiyatları düştü, alımlar arttı

23 Kas | Hurda ve Hammadde

Hint kütük tedarikçileri yerel piyasadaki olumsuz görünüm nedeniyle ihracata ayırdıkları arzı artırdı

23 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’ın Avustralya’dan koklaşabilir taş kömürü ithalatı vergiden muaf olacak

23 Kas | Çelik Haberler

Hindistan ile Avustralya yakın zamanda serbest ticaret anlaşmasının yürürlük tarihini belirleyecek

23 Kas | Çelik Haberler

Hint sıcak rulo sac ihracatçıları Avrupa ve Körfez’de rekabet gücünü yeniden kazanmaya başladı

22 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Hint RINL 5.000 mt filmaşin için ihracat ihalesi açtı

22 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Hint RINL 20.000 mt kütük için ihracat ihalesi açtı

22 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan merkezli Rama Steel Tubes 2023 mali yılında boru üretim kapasitesini artıracak

22 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’ın bazı bölgelerinde inşaat demiri fiyatları yükselmeye başladı

22 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan iç piyasasında filmaşin fiyatları - 47. Hafta

22 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük