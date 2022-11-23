Crisil: Hindistan’ın ihracat vergisini kaldırmasıyla beklentiler toparlanacak

Çarşamba, 23 Kasım 2022 10:49:43 (GMT+3) | Kalküta

Kredi derecelendirme kuruluşu Crisil, Hindistan hükümetinin çelik ve bazı hammaddelere getirdiği ihracat vergisini kaldırmasına bağlı olarak beklentilerin iyileşeceğini ancak yerel üreticilerin kârlılığının küresel talebin zayıf seyri nedeniyle kısa vadede artmayabileceğini belirtti.

Crisil tarafından yapılan açıklamada, “Uzun vadede devreye alınan ilave kapasitelerin ihracat piyasalarındaki rekabet gücü artacak. Küresel çelik talebi görünümü resesyon nedeniyle zayıf. Bu durum küresel fiyatların Hindistan’daki yerel fiyatların %5-7 altında yer almasından da anlaşılıyor. Şubat-Nisan döneminde, yani %15 oranındaki ihracat vergisi getirilmeden önce yerel ile ihracat fiyatları arasındaki fark %2-3 seviyesindeydi. Bu nedenle ihracat Orta Doğu ve Avrupa’da stratejik olarak pazar payı elde etmek dışında daha az kârlı hale geldi,” ifadelerine yer verildi.

Kuruluş, %45 oranındaki ihracat vergisinin kaldırılmasının yerel fiyatların küresel fiyatların %35-40 altında yer alması ve bu durumun ihracatı teşvik ederek girdi maliyetleri artacak olan yerel çelik üreticilerini etkileyecek olması bakımından en çok pelet üreticilerine yaramış olabileceğini ifade etti.

İhracat vergisinin kaldırılmasının uzun vadede devreye alınması planlanan 32-34 milyon mt’luk ilave üretim kapasitesinin küresel piyasadaki rekabet gücünü artırarak yerel üreticilerin kapasite kullanım oranları ile kârlılığını yükselteceği de eklendi.