Crisil: Hindistan’ın hurda araç politikası yeterli teşvik verilmemesi nedeniyle başarısız olabilir

Perşembe, 29 Nisan 2021 12:18:37 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Crisil tarafından hazırlanan bir rapora göre, Hindistan’ın hurda araç politikası sınırlı miktarda teşvik verilmesi nedeniyle başarısız olabilir.

Rapora göre, kamyonlar için düşük ücret verilmesi ve diğer segmentlerde de hurda araç hacminin düşük olması, söz konusu politikanın başarılı olmasını engelleyecek.

Ancak, hurdaya çıkarılması önerilen otobüs, binek araç ve iki tekerlekli hacminin sınırlı olması beklense de, hükümetin planı yeni ticari araç satışlarını önemli oranda etkileyebilir.

Hükümet tarafından onaylanan hurda araç politikası kapsamında, hurda araçlar için, o aracın temel fiyatının %4-6’sı teklif edilecek ve yeni araç alımında da %5 ek indirim sağlanacak.

Yol vergisi ve araç kayıt ücretleri için de ek olarak %25 indirim uygulanacak.

Söz konusu rapora göre, otobüslerin çoğu, devlete bağlı ulaşım birimlerine ait ve 15 yaşından büyük otobüslerden oluşuyor. Ancak okullar ile turizm sektöründe kullanılan otobüslerin ömrü 15 yıldan az olduğu için, devlete bağlı ulaşım birimlerine ait otobüslerin çoğu söz konusu hurda araç politikasının dışında kalacak.