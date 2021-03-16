Crisil: Hindistan’ın gemi söküm gelirleri 2020-21 mali yılında %10 artacak

Salı, 16 Mart 2021 16:11:22 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Crisil tarafından hazırlanan bir rapora göre, Hindistan’ın yerel gemi söküm sektörü gelirlerinin, ülkeye daha fazla gemi gelmesi ve yüksek uluslararası vadeli çelik fiyatlarının desteğiyle 2020-21 mali yılında %10 artış göstermesi bekleniyor.

Covid-19 salgınının küresel ticareti zayıflatması, deniz yoluyla yapılan taşımacılığı olumsuz etkileyerek gemicilerin gelirlerine zarar verdi ve daha fazla geminin daha düşük ücretlerden sökülmesine yol açtı. Sonuç olarak, 2020 yılının Haziran ayında başlayan ikinci çeyrek itibarıyla, Hindistan’a sökülmek üzere gelen gemi sayısı, söz konusu mali yılın ilk çeyreğine kıyasla keskin bir şekilde arttı.

Buna ek olarak, Hindistan, Gemi Geri Dönüştürme Yasası 2019’u çıkardı ve gemi geri dönüşümüne yönelik standartları belirleyen Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi’ne (HKC) dahil oldu. Bu sayede Hindistan, küresel gemi söküm sektöründe liderliğini sağlamlaştırdı.

Mevcut mali yılın ilk altı ayında, gemilerin alınması ve sökülmesinin ücreti bir önceki döneme kıyasla 75$/mt’dan fazla düşerek yaklaşık 320$/mt seviyesine geriledi. Dolayısıyla gemi söküm faaliyetlerinde bir artış görüldü.

Mevcut mali yılda Hint gemi sökücülerinin, bir önceki mali yılda kaydedilen toplam 1,77 milyon hafif taşıma tonajlı 214 gemiye kıyasla toplam 1,9 milyon hafif taşıma tonajlı 230-240 gemi sökmesi bekleniyor.

Hindistan, 90 tanesi HKC sertifikalı 150 adet gemi söküm sahasına sahip ve bu durum Hindistan’a, en yakın rakipleri olan ve HKC sertifikası bulunmayan Bangladeş ile Pakistan’a karşı üstünlük sağlıyor. Söz konusu üç ülke, küresel gemi söküm faaliyetlerinin %75’ini gerçekleştiriyor.