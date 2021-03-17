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Crisil: Hindistan’ın başlıca çelik üreticileri önümüzdeki iki mali yılda borçlarını 4,68 milyar $ azaltacak

Çarşamba, 17 Mart 2021 12:21:00 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Crisil tarafından hazırlanan rapora göre, başlıca Hint çelik üreticilerinin daha fazla faaliyet kârı elde ederek önümüzdeki iki mali yılda toplam borçlarını tahminen 4,86 milyar $ azaltması bekleniyor.

Borçların azaltılması ve sermaye harcamalarının kısmen ertelenmesi, Hindistan’ın toplam çelik üretiminin yaklaşık %55’ini gerçekleştiren en büyük beş çelik üreticisinin bilançosunu ve kredi matrisini güçlendirecek.

Söz konusu rapora göre, başlıca çelik üreticilerinin toplam borcunu 2020-21 mali yılında 3,47 milyar $ ve 2021-22 mali yılında da 1,38 milyar $ azaltması bekleniyor.

Crisil, mevcut mali yılın ikinci yarısında yerel talebin, mali yılın ilk yarısındaki yıllık %30 düşüşe kıyasla Ekim-Ocak döneminde yıllık %10 artarak güçlü bir iyileşme gösterdiğini belirtti. Bu da başlıca çelik üreticilerinin faaliyet gelirlerini artıracak.

Başlıca çelik üreticilerinin nakit artışının, mevcut mali yılda yıllık yaklaşık %40’ın üstünde artışla 5,55 milyar $’a ulaşacağı ve 2021-22 mali yılında da yıllık %10 daha artacağı öngörülüyor. Sermaye harcamalarının azaltılması ve borçların ödenmesi de salgından dolayı olumsuz etkilenen bilanço tablosunu destekleyecek.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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