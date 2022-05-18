Crisil: Hindistan’da yerel çelik fiyatları düşüş sinyalleri veriyor, ihracat güçlü seyrini sürdürecek

Çarşamba, 18 Mayıs 2022 14:35:00 (GMT+3) | Kalküta

Kredi derecelendirme kuruluşu Crisil, son iki yıldır aralıksız devam eden rallinin ardından, Hindistan’da yerel çelik fiyatlarının, tedarik zincirindeki aksamalar, başta Çin’de olmak üzere küresel karbonsuzlaştırma önlemleri ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin neden olduğu maliyet artışı sebebiyle düşüş sinyalleri verdiğini belirtti.

Çoğunlukla Ukrayna’daki savaşın etkisiyle şu ana kadar fiyatlarda düzeltme görüleceğine dair tahminler gerçeğe dönüşmese de yaklaşmakta olan muson mevsimiyle fiyat düşüşlerinin gündemde olduğu söylendi.

Hint üreticilerin yüksek seviyelerde yer alan küresel çelik fiyatlarından çok iyi istifade ettiği ve yerel talebin duraklamaya başladığı belirtildi. Crisil ayrıca, artan inşaat maliyetleri, otomobil, ev aletleri ve dayanıklı tüketim malları üreticilerinin fiyatlarda yaptığı birden fazla artışın 2021-2022 mali yılının son çeyreğinde talebi aşağıya çektiğinin altını çizdi. Raporda mevcut mali yılın ilk çeyreğinde yüksek girdi maliyetlerinin, hammadde alımları ve inşaat projelerinin ertelenmesine yol açmasıyla birlikte alıcıların beklentilerinin olumsuz olduğu ifade edildi.

Yüksek fiyatların ve enflasyon oranındaki artışın tüm piyasaların görümünü etkilediği ve bunun sonucunda fiyat düzeltmelerinin yapıldığı dile getirildi. Sıcak sac fiyatları Nisan ayına kıyasla Avrupa’da %25 ve ABD’de yaklaşık 1.200-1.500$/mt azaldı.

Hindistan’ın söz konusu piyasalara ihracatının 2022-2023 mali yılında yüksek seviyelerde yer almaya devam edeceği, azalan fiyatların yerel üreticilerin kâr marjlarını düşüreceği ancak nihayetinde Hindistan’ın ihracatının revize edilmiş AB ithalat kotası ve Güneydoğu Asya çıkışlı arzdaki aksamalar göz önünde bulundurulduğunda 13-14 milyon mt seviyesinde yer alacağı eklendi.