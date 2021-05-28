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Crisil: Hindistan’da konut satışlarının mevcut mali yılda %5-10 artması bekleniyor

Cuma, 28 Mayıs 2021 11:27:09 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Crisil’in yayınladığı raporda, ülkenin 6 büyük şehrindeki konut satış hacminin mevcut mali yılda %5-10 artmasının beklendiği belirtildi.

Crisil’in raporunda, “Mumbai ve Pune gibi büyük şehirlerde talepte daralma olması ihtimaline rağmen, alım gücünün iyileşmesi ve uzaktan çalışmanın devam etmesi, konut talebini ortalama %5-10 artıracak. 2021-2022 mali yılının ilk yarısında talep, pandeminin ikinci dalgasından olumsuz etkilenecek ancak ikinci yarıda sağlıklı bir toparlanma süreci bekleniyor,” sözlerine yer verildi.

Altı şehirde konut satın alınabilirlik endeksinin, düşük faiz oranları ve fiyat düzetmeleri sonucunda son beş yılda %30 artış kaydettiği de söylendi.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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