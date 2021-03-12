Crisil: Hindistan otomobil sektörü önümüzdeki mali yılda iki haneli büyüme kaydedecek

Cuma, 12 Mart 2021 12:05:28 (GMT+3) | Kalküta

Kredi derecelendirme kuruluşu Crisil tarafından hazırlanan bir rapora göre, Hindistan otomobil sektörü, üst üste iki yıl durgun olan piyasa koşullarının ardından önümüzdeki mali yılda iki haneli büyüme kaydedecek.

Söz konusu rapora göre, önümüzdeki mali yılda binek araçlar, iki tekerlekliler ve ticari araçların satışlarının sırasıyla %23-25, %18-20 ve %34-36 artması bekleniyor. 2020-21 mali yılının sonunda ise söz konusu segmentlerde sırasıyla %3-5, %12-14 ve %19-21 düşüş kaydedildi.

Söz konusu raporda, “800 şirketlik analizimize göre, mevcut mali yılın ilk çeyreğinde uygulanan maaş kesintileri, imalat ve bilgi teknolojisi sektörlerinde çoğunlukla iade edildi. Sonuç olarak, toplam binek araç satışlarının %65 ve toplam iki tekerlekli satışlarının %40’ını oluşturan şehir pazarlarına yönelik beklentiler önemli oranda iyileşti,” ifadelerine yer verildi.

Rapora göre, ticari araç talebinin, geçen sene kaydedilen oldukça düşük seviyesi, mali yılın üçüncü çeyreğinden beri iyileşen ekonomik hareketlilik ve hükümetin yol altyapısına yönelik faaliyetleri nedeniyle önümüzdeki mali yılda daha güçlü olması bekleniyor.

Okul ile ofislerin kademeli olarak yeniden açılması ve perakende sektöründe görülen iyileşme, otobüs ve hafif ticari araç talebini destekleyecek.