Crisil: Hindistan çelik sektörü küresel tedarik zincirindeki değişikliklerin etkisiyle ivme kazanacak

Çarşamba, 11 Ocak 2023 10:48:54 (GMT+3) | Kalküta

Kredi derecelendirme kuruluşu Crisil, Hindistan çelik sektörünün küresel tedarik zincirindeki değişikliklerin etkisiyle ivme kazanacağını belirtti.

Yayımlanan raporda Çin çıkışlı çelik fiyatlarının geçtiğimiz yılın Nisan ayında cansız talep sebebiyle 1.000$/mt FOB ile pik yapmasının ve Aralık ayında %40 düşüşle 570-590$/mt aralığını görmesinin ardından bu yıl istikrar kazandığı ifade edildi.

Söz konusu trend baz alındığında Hindistan’da yerel çelik fiyatlarının geçtiğimiz yılın Nisan ayında rekor seviyeleri görmesinin ve Aralık ayında %30 düşmesinin akabinde 2023-2024 mali yılında yalnızca %2-4 azalması bekleniyor.

Crisil, yassı mamul fiyatlarının Rusya’nın Ukrayna’yı işgali akabindeki iki aylık süre zarfında %25 yükseldiğini ancak hammadde fiyatlarındaki düşüşe, Hindistan hükümetinin getirdiği ihracat vergisine ve stok seviyelerindeki artışa bağlı olarak gerilediğini dile getirdi. Ancak artan girdi maliyetleri sebebiyle fiyatların bir kez daha yukarı yönlü hareket edeceği kaydedildi.

2022-2023 mali yılının büyük bir kısmında aşağı yönlü hareket eden koklaşabilir taş kömürü fiyatlarında tedarik zincirinde beklenen aksamalara bağlı olarak kısa süreli bir değişkenlik gözlendi. Çin’in Avustralya’dan kömür ithalatına getirdiği gayriresmi yasağın gevşetilmesi fiyat değişkenliğini körüklemekle kalmayıp tedarik zincirinde bir kez daha değişimlere yol açacak. Çinli üç enerji şirketine ve bir çelik üreticisine Avustralya çıkışlı kömür satın alma talimatı verildiğine dair haberler çıktığı ve daha fazla üreticiye aynı iznin verilebileceği dile getirildi.

Çin’in getirdiği yasakla birlikte Avustralyalı madenciler ve tüccarlar arzlarını diğer Asya ve Güney Amerika ülkelerine yönlendirdi. Çin ise koklaşabilir taş kömürü ihtiyacını Rusya ve Moğolistan’dan karşılamaya başladı. Söz konusu gelişmeler ve hükümetin emlak sektörüne açıkladığı desteğe rağmen Çin’deki talebin yatay seyredeceği beklentisi Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyat rallisinin önünde engel teşkil edecek.

Avustralya ile Çin arasındaki kömür ticaretinin yeniden başlayacağı beklentisi sonucunda koklaşabilir taş kömürü fiyatları Aralık ayının sonunda 300$/mt seviyesini aştı. Ancak yaklaşmakta olan Çin Yeni Yılı tatili sebebiyle iki ülke arasındaki ticaret hacminin ancak Mart ayından sonra artması bekleniyor. Yine de Çinli çelik üreticilerinin son iki yıldır Rusya ve Moğolistan’dan kömür ithalatı düzenine alışmış olması ve bu ülkelerden ithal kömürün Avustralya çıkışlı kömür fiyatlarının altında yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda Çin’in ithalatının çok artması beklenmiyor.