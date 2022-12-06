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CPCA: Çin’in toptan yeni elektrikli araç satışlarının Kasım ayında %71 artması bekleniyor

Salı, 06 Aralık 2022 11:51:13 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Kasım ayında Çin’in toptan yeni elektrikli araç satışlarının aylık %8 ve yıllık %71 artışla 732.000 adet olması bekleniyor.

CPCA bu yılın başında, ülkede yeni elektrikli araç satışlarının 2022 yılında 6 milyon adedi bulmasını beklediğini belirtmiş, Ağustos ayında bu beklentiyi 6,5 milyon adet olarak revize etmişti.

Piyasa analistleri Çin’de yeni elektrikli araç satışlarının Kasım ve Aralık aylarında en yüksek seviyelerine erişmesinin beklendiğini belirtti. Bu yılın Ekim-Aralık döneminde yeni elektrikli araç satışlarının 2 milyon adedi geçmesi bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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