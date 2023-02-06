CPCA: Çin’de toptan yeni elektrikli araç satışları Ocak’ta 410.000 adet olacak

Pazartesi, 06 Şubat 2023 11:34:55 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ocak ayında ülkenin toptan yeni elektrikli araç satışlarının aylık bazda %45 düşerek ve yıllık bazda sabit kalarak 410.000 adet olması bekleniyor.

CPCA’ya göre, geçtiğimiz yıl yeni elektrikli araç satışlarına yönelik teşvik politikası bazı tüketicilerin peşin alım yapmalarını sağlamıştı ve bu da Ocak ayında satışların düşmesinde etkili oldu.

Ancak yeni elektrikli araç satışlarının, Covid-19 salgınına yönelik önlemlerin hafifletilmesi, ekonomik gelişime yönelik olumlu beklentiler ve lityum karbonat fiyatlarının düşmesi nedeniyle gelecekte yıllık ve aylık bazda ciddi artışlar göstereceği düşünülüyor.