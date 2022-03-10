CPCA: Çin’de perakende yeni elektrikli binek araç satışları Şubat ayında %180,5 arttı

Perşembe, 10 Mart 2022 10:09:28 (GMT+3) | Şanghay



Çin Binek Araç Birliği (CPCA) tarafından yapılan açıklamada, ülkede perakende yeni elektrikli binek araç satışlarının aylık %22,6 düşüşle ve yıllık %180,5 artışla 272.000 adet seviyesinde yer aldığı bildirildi.

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