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CPCA: Çin’de perakende yeni elektrikli binek araç satışları Şubat ayında %180,5 arttı

Perşembe, 10 Mart 2022 10:09:28 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği (CPCA) tarafından yapılan açıklamada, ülkede perakende yeni elektrikli binek araç satışlarının aylık %22,6 düşüşle ve yıllık %180,5 artışla 272.000 adet seviyesinde yer aldığı bildirildi.


Etiketler: otomotiv  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »

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