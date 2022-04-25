CPCA: Çin’de perakende binek araç satışlarının Nisan ayında %31,9 düşmesi bekleniyor

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin perakende binek araç satışlarının bu yılın Nisan ayında yıllık %31,9 düşüşle 1,1 milyon adet seviyesinde yer almasının beklendiği belirtildi.
Ortalama günlük perakende binek araç satışları pandeminin olumsuz etkisi nedeniyle Nisan ayının birinci haftasında (1-10 Nisan) yıllık %32 ve ikinci haftasında (11-17 Nisan) yıllık %39 düşüş göstermişti.
Üçüncü haftada (18-24 Nisan) ortalama günlük perakende binek araç satışlarının yıllık %35, dördüncü haftada (25-30 Nisan) ise yıllık %26 düşmesi bekleniyor.