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CPCA: Çin’de perakende binek araç satışlarının Nisan ayında %31,9 düşmesi bekleniyor

Pazartesi, 25 Nisan 2022 10:15:57 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin perakende binek araç satışlarının bu yılın Nisan ayında yıllık %31,9 düşüşle 1,1 milyon adet seviyesinde yer almasının beklendiği belirtildi.

Ortalama günlük perakende binek araç satışları pandeminin olumsuz etkisi nedeniyle Nisan ayının birinci haftasında (1-10 Nisan) yıllık %32 ve ikinci haftasında (11-17 Nisan) yıllık %39 düşüş göstermişti.

Üçüncü haftada (18-24 Nisan) ortalama günlük perakende binek araç satışlarının yıllık %35, dördüncü haftada (25-30 Nisan) ise yıllık %26 düşmesi bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu otomotiv 

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