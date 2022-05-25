CPCA: Çin’de perakende binek araç satışlarının Mayıs ayında %19 düşmesi bekleniyor

Çarşamba, 25 Mayıs 2022 10:29:26 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin perakende binek araç satışlarının bu yılın Mayıs ayında yıllık %19 düşüşle 1,32 milyon adet seviyesinde yer almasının beklendiği belirtildi.

Nisan ayında ülkenin perakende binek araç satışları yıllık %35,4 düşüşle 1,04 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Bazı başlıca otomobil şirketleri Mayıs ayında yeniden üretime başlamış olsa da, kapasite kullanım oranları düşük seviyelerde yer aldı ve bu da binek araç piyasası üstünde olumsuz bir etki bıraktı. Aynı zamanda, çoğu otomobil parçası firması Şanghay’da bulunduğu için Şanghay’dan diğer eyaletlere yapılan ulaşıma yönelik birçok kısıtlama endüstriyi olumsuz etkiliyor.

Mayıs ayında yeni elektrikli araç satışlarının, toplam araç satışının %25’ini oluşturması bekleniyor.