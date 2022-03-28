CPCA: Çin’de perakende binek araç satışlarının 22-28 Mart’ta %10 düşmesi bekleniyor

Pazartesi, 28 Mart 2022 10:32:11 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük perakende binek araç satışlarının bu ayın dördüncü haftasında (22-28 Mart) yıllık %10 düşmesinin beklendiği belirtildi.

Söz konusu ayda toplam perakende binek araç satışlarının 1,58 milyon adet seviyesinde yer alması bekleniyor.

Mart ayının birinci, ikinci ve üçüncü haftalarında günlük perakende binek araç satışları sırasıyla yıllık %13 düşüş, %3 artış ve %29 düşüş kaydetmişti.

Ülkenin pek çok bölgesinde pandeminin kötüye gitmesine bağlı olarak sıkı önlemlerin alınması perakende binek araç satışlarını olumsuz etkiledi.