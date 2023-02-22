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CPCA: Çin’de perakende binek araç satışları Ocak’ta %38 düştü

Çarşamba, 22 Şubat 2023 11:25:19 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, bu yılın Ocak ayında ülkenin perakende binek araç satışlarının aylık %40 ve yıllık %38 düşüşle 1,29 milyon adet seviyesinde yer alarak 2000 yılından bu yana bir Ocak ayındaki en düşük seviyesini kaydettiği ifade edildi. Satışlar iyi olmasa da beklentilerle aynı doğrultuda yer aldı.

Ocak sonu itibarıyla, otomobil üreticilerinin ve galerilerin araç stoku Ocak ayındaki temkinli üretim sonrası 3,33 milyon adete geriledi ve Çin Yeni Yılı tatilinin ardından 64 günlük perakende araç satışını destekleyebileceği tahmin ediliyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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