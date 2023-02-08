CPCA: Çin’de perakende binek araç satışları Ocak ayında %41 düşecek

Çarşamba, 08 Şubat 2023 10:39:29 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin perakende binek araç satışlarının Ocak’ta aylık %43 ve yıllık %41 düşüşle 1,24 milyon adet seviyesinde yer almasının beklendiği ifade edildi.

Ayrıca, aynı ayda toptan binek araç satışlarının ise aylık %40 ve yıllık %38 düşüşle 1,34 milyon adet olması bekleniyor.

CPCA’ya göre, yeni elektrikli araç satışlarındaki ilerleme durma noktasına geldi. 2023’te söz konusu araç satışlarındaki büyüme engellerle karşılaşabilir. Örneğin, başlıca yeni elektrikli araç üreticisi Tesla’nın fiyatlarını aşağı çekmesi müşterilerin bekle-gör tutumu sergilemesine yol açtı ve bu da binek araç satışlarını olumsuz etkiledi.