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CPCA: Çin’de perakende binek araç satışları Mayıs’ın üçüncü haftasında %6 düştü

Perşembe, 26 Mayıs 2022 12:16:41 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük perakende binek araç satışlarının Mayıs ayının üçüncü haftasında (16-22 Mayıs) aylık %47 artış ve yıllık %6 düşüşle 42.000 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi.

Çin’de ortalama günlük perakende binek araç satışları Mayıs ayının birinci haftasında (1-8 Mayıs) yıllık %21 düşüşle 32.000 adet, ikinci haftasında (9-15 Mayıs) ise yıllık %22 düşüşle 33.000 adet seviyelerinde kaydedilmişti. Bu durum, Covid-19 salgınının Çin’in birçok bölgesini olumsuz etkilediğini gösteriyor.

1-22 Mayıs döneminde ülkede perakende binek araç satışları yıllık %16 düşüş fakat aylık %34 artışla 780.000 adet olarak performansın giderek iyileştiğine işaret etti.

Ancak vatandaşların geliri Covid-19 salgını ve buna yönelik kontrol önlemleri nedeniyle düştü, bu da otomobil talebini olumsuz etkileyecek. Çin’in birçok bölgesinde otomobil tüketimini canlandırmaya yönelik politikalar yayımlandı ve bunun otomotiv piyasasını önümüzdeki dönemde olumlu etkilemesi bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu otomotiv 

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