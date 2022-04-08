CPCA: Çin’de perakende binek araç satışları Mart ayının son haftasında %5 düştü

Çin Binek Araç Birliği (CPCA) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin ortalama günlük perakende binek araç satışlarının Mart ayının son haftasında (28-31 Mart) aylık %51 artışla ve yıllık %5 düşüşle 110.000 adet seviyesinde yer aldığı belirtildi.
Mart ayında günlük ortalama binek araç satışları yıllık %15 düşüşle 48.000 adet oldu.
Ülkenin bazı bölgelerinde pandemi kapsamında alınan önlemler ve Şanghay’da tam karantina uygulanması söz konusu dönemde perakende binek araç satışlarını olumsuz etkiledi.