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CPCA: Çin’de perakende binek araç satışları Mart ayının son haftasında %5 düştü

Cuma, 08 Nisan 2022 10:54:59 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği (CPCA) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin ortalama günlük perakende binek araç satışlarının Mart ayının son haftasında (28-31 Mart) aylık %51 artışla ve yıllık %5 düşüşle 110.000 adet seviyesinde yer aldığı belirtildi.

Mart ayında günlük ortalama binek araç satışları yıllık %15 düşüşle 48.000 adet oldu.

Ülkenin bazı bölgelerinde pandemi kapsamında alınan önlemler ve Şanghay’da tam karantina uygulanması söz konusu dönemde perakende binek araç satışlarını olumsuz etkiledi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu otomotiv 

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