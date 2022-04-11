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CPCA: Çin’de perakende binek araç satışları Mart ayında %25,6 arttı

Pazartesi, 11 Nisan 2022 10:43:06 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği (CPCA) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin perakende binek araç satışlarının bu yılın Mart ayında aylık %25,6 artışla ve yıllık %10,5 düşüşle 1.58 milyon adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, perakende binek araç satışları yıllık 230.000 adet veya %4,5 düşerek 4,91 milyon adet seviyesine kaydedildi.

CSPA Genel Sekreteri Cui Dongshu, Çin’in pek çok bölgesinde kötüye giden pandeminin söz konusu ayda otomobil piyasasını, özellikle tam karantina uygulanan Şanghay’da yer alan Tesla fabrikasını olumsuz etkilediğini söyledi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu otomotiv 

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