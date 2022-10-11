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CPCA: Çin’de perakende binek araç satışları Eylül ayında %21 arttı

Salı, 11 Ekim 2022 12:17:25 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük perakende binek araç satışlarının Eylül’de aylık %2 ve yıllık %21 artışla 63.589 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi.

Eylül ayının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü haftalarında ise Çin’de perakende binek araç satışları sırasıyla aylık bazda %11 düşüş, %1, %7 ve %33 artışla 39.000, 55.000, 66.000 ve 130.000 adet seviyelerinde yer aldı.

Eylül ve Ekim ayları otomobil piyasası için en canlı dönem olarak kabul edilirken, yerel hükümetler otomobil talebini artırmak adına teşvik politikaları yayımladı ve bu da Eylül ayında satışları canlandırdı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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