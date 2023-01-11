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CPCA: Çin’de perakende binek araç satışları Aralık’ta %3 arttı

Çarşamba, 11 Ocak 2023 12:27:23 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin perakende binek araç satışlarının Aralık’ta aylık %31,4 ve yıllık %3 artışla 2,17 milyon adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi. Perakende binek araç satışları 2008’den bu yana en yüksek aylık artışını kaydetti.

2022 yılının tamamında ise ülkenin perakende binek araç satışları, hükümetin araç alımlarına yönelik ayrıcalıklı vergi politikası sayesinde yıllık %1,9 veya 1,45 milyon adet artışla 20,54 milyon adet oldu.

Buna ek olarak, Çin’in perakende yeni elektrikli araç satışları Aralık’ta yıllık %35,1 ve aylık %6,5 artışla 640.000 adet olurken, 2022’nin tamamında yıllık %90 artışla 5,67 milyon adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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