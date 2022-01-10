﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CPCA: Çin’de perakende binek araç satışları Aralık ayının sonunda artışa geçti

Pazartesi, 10 Ocak 2022 12:05:26 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük perakende binek araç satışlarının Aralık ayının son haftasında (27-31 Aralık) aylık %5 artışla ve yıllık %9 düşüşle 109.000 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi.

Aralık ayının birinci ve dördüncü haftaları arasında, toplam perakende binek araç satışları sırasıyla yıllık %17, %7, %8 düşerek ve %6 artarak 39.643 adet, 52.756 adet, 66.855 adet ve 82.196 seviyelerinde yer almıştı.

Son zamanlarda, pandeminin kötüleşmesinin otomobil piyasasını olumsuz etkilediği ve yeni elektrikli araçların rağbet gördüğü belirtildi.


Etiketler: Çin  otomotiv  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

06 Oca

Çin’in toplam otomobil satışlarının 2021 yılında 25,8 milyon adet olması bekleniyor
05 Oca

Çin’de otomobil satıcılarının stok uyarı endeksi Aralık ayında arttı
04 Oca

Çin’de ağır kamyon satışları 2021 yılında %14,1 düşüş gösterdi
30 Ara

CPCA: Çin’de binek araç perakende satışları 20-26 Aralık’ta %6 arttı
21 Ara

Chengdu ve Chongqing otomotiv sektörüne yönelik sanayi kümesi oluşturmayı hedefliyor