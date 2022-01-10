CPCA: Çin’de perakende binek araç satışları Aralık ayının sonunda artışa geçti

Pazartesi, 10 Ocak 2022 12:05:26 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamada, ülkenin ortalama günlük perakende binek araç satışlarının Aralık ayının son haftasında (27-31 Aralık) aylık %5 artışla ve yıllık %9 düşüşle 109.000 adet seviyesinde yer aldığı ifade edildi.

Aralık ayının birinci ve dördüncü haftaları arasında, toplam perakende binek araç satışları sırasıyla yıllık %17, %7, %8 düşerek ve %6 artarak 39.643 adet, 52.756 adet, 66.855 adet ve 82.196 seviyelerinde yer almıştı.

Son zamanlarda, pandeminin kötüleşmesinin otomobil piyasasını olumsuz etkilediği ve yeni elektrikli araçların rağbet gördüğü belirtildi.